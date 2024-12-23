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Крупин Тарас Никитин

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Крупин Тарас Никитин
Пол
муж
Номер записи
2319
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
25
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
зять Крупина Андрея Петрова [1]
Возраст по прошлой РС
19
Причина выбытия
умер
Год убытия
1815
Год рождения вычисленный
1797
Год смерти
1815
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 586об-587
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 25
01 | Крупин Андрей Петров: 42 / 60 | крестьянин - глава
02 | Крупина Домна Петрова: - / 57 | крестьянка - жена Крупина Андрея Петрова [1]
03 | Крупина Агафья Андреева: - / 34 | крестьянка - дочь Крупина Андрея Петрова [1]
04 | Крупин Тарас Никитин: 19 / - | крестьянин - зять Крупина Андрея Петрова [1]
05 | Крупин Корней Абрамов: 26 / 44 | крестьянин - зять Крупина Андрея Петрова [1]
06 | Крупина Мария Андреева: - / 36 | крестьянка - жена Крупина Корнея Абрамова [5]
07 | Крупин Михей Корнеев: - / 15,5 | крестьянин - сын Крупина Корнея Абрамова [5]
08 | Крупин Степан Корнеев: - / 6,5 | крестьянин - сын Крупина Корнея Абрамова [5]
Комментарий наборщика
Год смерти так в документе (до предыдущей ревизии). Возможно, ошибка: в предыдущей ревизии Тарас Никитин показан живым (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.140 л.9об-10).
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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