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Крупина Агафья Андреева

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Крупина Агафья Андреева
Пол
жен
Номер записи
2318
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1834
Двор / Семья
25
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
дочь Крупина Андрея Петрова [1]
Возраст по текущей РС
34
Год рождения вычисленный
1800
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 586об-587
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 25
01 | Крупин Андрей Петров: 42 / 60 | крестьянин - глава
02 | Крупина Домна Петрова: - / 57 | крестьянка - жена Крупина Андрея Петрова [1]
03 | Крупина Агафья Андреева: - / 34 | крестьянка - дочь Крупина Андрея Петрова [1]
04 | Крупин Тарас Никитин: 19 / - | крестьянин - зять Крупина Андрея Петрова [1]
05 | Крупин Корней Абрамов: 26 / 44 | крестьянин - зять Крупина Андрея Петрова [1]
06 | Крупина Мария Андреева: - / 36 | крестьянка - жена Крупина Корнея Абрамова [5]
07 | Крупин Михей Корнеев: - / 15,5 | крестьянин - сын Крупина Корнея Абрамова [5]
08 | Крупин Степан Корнеев: - / 6,5 | крестьянин - сын Крупина Корнея Абрамова [5]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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