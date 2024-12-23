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Кашин Сергей Павлов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Кашин Сергей Павлов
Пол
муж
Номер записи
2312
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
24
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын Кашина Павла Абрамова [1]
Дата рождения, указанная в РС
1829
Возраст по текущей РС
4,5
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 586об-587
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 24
01 | Кашин Павел Абрамов: 22 / 40 | крестьянин - глава
02 | Кашина Дарья Антонова: - / 43 | крестьянка - жена Кашина Павла Абрамова [1]
03 | Кашин Сергей Павлов: - / 4,5 | крестьянин - сын Кашина Павла Абрамова [1]
04 | Кашина Пелагея Павлова: - / 14 | крестьянка - дочь Кашина Павла Абрамова [1]
05 | Кашина Агрипина Павлова: - / 10 | крестьянка - дочь Кашина Павла Абрамова [1]
06 | Кашина Прасковья Павлова: - / 8 | крестьянка - дочь Кашина Павла Абрамова [1]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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