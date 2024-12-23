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Кашин Павел Абрамов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Кашин Павел Абрамов
Пол
муж
Номер записи
2310
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
24
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
22
Возраст по текущей РС
40
Год рождения вычисленный
1794
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 586об-587
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 24
01 | Кашин Павел Абрамов: 22 / 40 | крестьянин - глава
02 | Кашина Дарья Антонова: - / 43 | крестьянка - жена Кашина Павла Абрамова [1]
03 | Кашин Сергей Павлов: - / 4,5 | крестьянин - сын Кашина Павла Абрамова [1]
04 | Кашина Пелагея Павлова: - / 14 | крестьянка - дочь Кашина Павла Абрамова [1]
05 | Кашина Агрипина Павлова: - / 10 | крестьянка - дочь Кашина Павла Абрамова [1]
06 | Кашина Прасковья Павлова: - / 8 | крестьянка - дочь Кашина Павла Абрамова [1]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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