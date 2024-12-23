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Кашин Спиридон Михайлов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Кашин Спиридон Михайлов
Пол
муж
Номер записи
2307
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
23
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
зять Кашина Максима Иванова [1]
Возраст по прошлой РС
26
Возраст по текущей РС
44
Год рождения вычисленный
1790
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 586об-587
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 23
01 | Кашин Максим Иванов: 43 / - | крестьянин - глава
02 | Кашин Никита Максимов: 4,5 / - | крестьянин - сын Кашина Максима Иванова [1]
03 | Кашин Маркел Максимов: 0,5 / 18,5 | крестьянин - сын Кашина Максима Иванова [1]
04 | Кашин Спиридон Михайлов: 26 / 44 | крестьянин - зять Кашина Максима Иванова [1]
05 | Кашина Марина Максимова: - / 39 | крестьянка - жена Кашина Спиридона Михайлова [4]
06 | Кашина Татьяна Спиридонова: - / 4,5 | крестьянка - дочь Кашина Спиридона Михайлова [4]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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