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Кашин Никита Максимов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Кашин Никита Максимов
Пол
муж
Номер записи
2305
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
23
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
сын Кашина Максима Иванова [1]
Возраст по прошлой РС
4,5
Причина выбытия
отдан в рекруты
Год убытия
1831
Год рождения вычисленный
1811
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 586об-587
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 23
01 | Кашин Максим Иванов: 43 / - | крестьянин - глава
02 | Кашин Никита Максимов: 4,5 / - | крестьянин - сын Кашина Максима Иванова [1]
03 | Кашин Маркел Максимов: 0,5 / 18,5 | крестьянин - сын Кашина Максима Иванова [1]
04 | Кашин Спиридон Михайлов: 26 / 44 | крестьянин - зять Кашина Максима Иванова [1]
05 | Кашина Марина Максимова: - / 39 | крестьянка - жена Кашина Спиридона Михайлова [4]
06 | Кашина Татьяна Спиридонова: - / 4,5 | крестьянка - дочь Кашина Спиридона Михайлова [4]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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