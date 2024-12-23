Кашин Максим Иванов
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Кашин Максим Иванов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 2304
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 23
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- глава
- Возраст по прошлой РС
- 43
- Причина выбытия
- умер
- Год убытия
- 1831
- Год рождения вычисленный
- 1773
- Год смерти
- 1831
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 586об-587
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 23
01 | Кашин Максим Иванов: 43 / - | крестьянин - глава
02 | Кашин Никита Максимов: 4,5 / - | крестьянин - сын Кашина Максима Иванова [1]
03 | Кашин Маркел Максимов: 0,5 / 18,5 | крестьянин - сын Кашина Максима Иванова [1]
04 | Кашин Спиридон Михайлов: 26 / 44 | крестьянин - зять Кашина Максима Иванова [1]
05 | Кашина Марина Максимова: - / 39 | крестьянка - жена Кашина Спиридона Михайлова [4]
06 | Кашина Татьяна Спиридонова: - / 4,5 | крестьянка - дочь Кашина Спиридона Михайлова [4]
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.