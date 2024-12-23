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Мелехин Карп Петров

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Мелехин Карп Петров
Пол
муж
Номер записи
2300
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
22
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
сын Мелехина Петра Михайлова [1]
Возраст по прошлой РС
14
Возраст по текущей РС
32
Год рождения вычисленный
1802
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 586об-587
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 22
01 | Мелехин Петр Михайлов: 40 / 58 | крестьянин - глава
02 | Мелехина Анна Кононова: - / 56 | крестьянка - жена Мелехина Петра Михайлова [1]
03 | Мелехина Марфа Петрова: - / 21 | крестьянка - дочь Мелехина Петра Михайлова [1]
04 | Мелехин Анисим Петров: 19 / - | крестьянин - сын Мелехина Петра Михайлова [1]
05 | Мелехин Карп Петров: 14 / 32 | крестьянин - сын Мелехина Петра Михайлова [1]
06 | Мелехина Феодосия Федорова: - / 30 | крестьянка - жена Мелехина Карпа Петрова [5]
07 | Мелехин Федор Карпов: - / 11,5 | крестьянин - сын Мелехина Карпа Петрова [5]
08 | Мелехина Надежда Карпова: - / 4,5 | крестьянка - дочь Мелехина Карпа Петрова [5]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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