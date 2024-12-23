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Мелехина Марфа Петрова

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Мелехина Марфа Петрова
Пол
жен
Номер записи
2298
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1834
Двор / Семья
22
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
дочь Мелехина Петра Михайлова [1]
Возраст по текущей РС
21
Год рождения вычисленный
1813
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 586об-587
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 22
01 | Мелехин Петр Михайлов: 40 / 58 | крестьянин - глава
02 | Мелехина Анна Кононова: - / 56 | крестьянка - жена Мелехина Петра Михайлова [1]
03 | Мелехина Марфа Петрова: - / 21 | крестьянка - дочь Мелехина Петра Михайлова [1]
04 | Мелехин Анисим Петров: 19 / - | крестьянин - сын Мелехина Петра Михайлова [1]
05 | Мелехин Карп Петров: 14 / 32 | крестьянин - сын Мелехина Петра Михайлова [1]
06 | Мелехина Феодосия Федорова: - / 30 | крестьянка - жена Мелехина Карпа Петрова [5]
07 | Мелехин Федор Карпов: - / 11,5 | крестьянин - сын Мелехина Карпа Петрова [5]
08 | Мелехина Надежда Карпова: - / 4,5 | крестьянка - дочь Мелехина Карпа Петрова [5]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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