Мелехин Петр Михайлов
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Мелехин Петр Михайлов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 2296
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 22
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- глава
- Возраст по прошлой РС
- 40
- Возраст по текущей РС
- 58
- Год рождения вычисленный
- 1776
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 586об-587
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 22
01 | Мелехин Петр Михайлов: 40 / 58 | крестьянин - глава
02 | Мелехина Анна Кононова: - / 56 | крестьянка - жена Мелехина Петра Михайлова [1]
03 | Мелехина Марфа Петрова: - / 21 | крестьянка - дочь Мелехина Петра Михайлова [1]
04 | Мелехин Анисим Петров: 19 / - | крестьянин - сын Мелехина Петра Михайлова [1]
05 | Мелехин Карп Петров: 14 / 32 | крестьянин - сын Мелехина Петра Михайлова [1]
06 | Мелехина Феодосия Федорова: - / 30 | крестьянка - жена Мелехина Карпа Петрова [5]
07 | Мелехин Федор Карпов: - / 11,5 | крестьянин - сын Мелехина Карпа Петрова [5]
08 | Мелехина Надежда Карпова: - / 4,5 | крестьянка - дочь Мелехина Карпа Петрова [5]
- Комментарий наборщика
- Фамилия в документе не указана. Приведена согласно ревизии 1858 г. (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.240 л.317об-318).
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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