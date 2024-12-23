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Муращенков Корней Самойлов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Муращенков Корней Самойлов
Пол
муж
Номер записи
2290
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
21
Номер в семье/дворе
7
Родственная связь
зять Муращенкова Макара Васильева [1]
Возраст по прошлой РС
18
Возраст по текущей РС
36
Год рождения вычисленный
1798
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 585об-586
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 21
01 | Муращенков Макар Васильев: 43 / - | крестьянин - глава
02 | Муращенкова Феврония Алексеева: - / 43 | крестьянка - жена Муращенкова Макара Васильева [1]
03 | Муращенкова Дарья Макарова: - / 20 | крестьянка - дочь Муращенкова Макара Васильева [1]
04 | Муращенкова Пелагея Макарова: - / 10 | крестьянка - дочь Муращенкова Макара Васильева [1]
05 | Муращенкова Акулина Макарова: - / 9 | крестьянка - дочь Муращенкова Макара Васильева [1]
06 | Муращенков Иван Макаров: - / 16 | крестьянин - сын Муращенкова Макара Васильева [1]
07 | Муращенков Корней Самойлов: 18 / 36 | крестьянин - зять Муращенкова Макара Васильева [1]
08 | Муращенкова Степанида Макарова: - / 40 | крестьянка - жена Муращенкова Корнея Самойлова [7]
09 | Муращенкова Марфа Корнеева: - / 13 | крестьянка - дочь Муращенкова Корнея Самойлова [7]
10 | Муращенков Тимофей Корнеев: - / 9,5 | крестьянин - сын Муращенкова Корнея Самойлова [7]
11 | Муращенкова Анастасия Васильева: - / 55 | крестьянка - сестра Муращенкова Макара Васильева [1]
12 | Муращенкова Матрена Васильева: - / 47 | крестьянка - сестра Муращенкова Макара Васильева [1]
Комментарий наборщика
В ревизии 1816 г. записан под фамилией Бормотов (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.140 л.8об-9, двор №19).
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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