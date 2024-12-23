Муращенков Корней Самойлов
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Муращенков Корней Самойлов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 2290
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 21
- Номер в семье/дворе
- 7
- Родственная связь
- зять Муращенкова Макара Васильева [1]
- Возраст по прошлой РС
- 18
- Возраст по текущей РС
- 36
- Год рождения вычисленный
- 1798
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 585об-586
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 21
01 | Муращенков Макар Васильев: 43 / - | крестьянин - глава
02 | Муращенкова Феврония Алексеева: - / 43 | крестьянка - жена Муращенкова Макара Васильева [1]
03 | Муращенкова Дарья Макарова: - / 20 | крестьянка - дочь Муращенкова Макара Васильева [1]
04 | Муращенкова Пелагея Макарова: - / 10 | крестьянка - дочь Муращенкова Макара Васильева [1]
05 | Муращенкова Акулина Макарова: - / 9 | крестьянка - дочь Муращенкова Макара Васильева [1]
06 | Муращенков Иван Макаров: - / 16 | крестьянин - сын Муращенкова Макара Васильева [1]
07 | Муращенков Корней Самойлов: 18 / 36 | крестьянин - зять Муращенкова Макара Васильева [1]
08 | Муращенкова Степанида Макарова: - / 40 | крестьянка - жена Муращенкова Корнея Самойлова [7]
09 | Муращенкова Марфа Корнеева: - / 13 | крестьянка - дочь Муращенкова Корнея Самойлова [7]
10 | Муращенков Тимофей Корнеев: - / 9,5 | крестьянин - сын Муращенкова Корнея Самойлова [7]
11 | Муращенкова Анастасия Васильева: - / 55 | крестьянка - сестра Муращенкова Макара Васильева [1]
12 | Муращенкова Матрена Васильева: - / 47 | крестьянка - сестра Муращенкова Макара Васильева [1]
- Комментарий наборщика
- В ревизии 1816 г. записан под фамилией Бормотов (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.140 л.8об-9, двор №19).
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.