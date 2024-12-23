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Железняков Трофим Антонов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Железняков Трофим Антонов
Пол
муж
Номер записи
2280
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
20
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
сын Железнякова Антона Федорова [1]
Возраст по прошлой РС
14
Возраст по текущей РС
32
Год рождения вычисленный
1802
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 585об-586
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 20
01 | Железняков Антон Федоров: 45 / - | крестьянин - глава
02 | Железнякова Пелагея Игнатьева: - / 53 | крестьянка - жена Железнякова Антона Федорова [1]
03 | Железнякова Варвара Антонова: - / 24 | крестьянка - дочь Железнякова Антона Федорова [1]
04 | Железняков Трофим Антонов: 14 / 32 | крестьянин - сын Железнякова Антона Федорова [1]
05 | Железнякова Евдокия Макарова: - / 32 | крестьянка - жена Железнякова Трофима Антонова [4]
06 | Железнякова Прасковья Трофимова: - / 6 | крестьянка - дочь Железнякова Трофима Антонова [4]
07 | Железняков Иван Васильев: 11 / - | крестьянин - пасынок Железнякова Антона Федорова [1]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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