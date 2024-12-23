Железнякова Пелагея Игнатьева
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Железнякова Пелагея Игнатьева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 2278
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 20
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- жена Железнякова Антона Федорова [1]
- Возраст по текущей РС
- 53
- Год рождения вычисленный
- 1781
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 585об-586
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 20
01 | Железняков Антон Федоров: 45 / - | крестьянин - глава
02 | Железнякова Пелагея Игнатьева: - / 53 | крестьянка - жена Железнякова Антона Федорова [1]
03 | Железнякова Варвара Антонова: - / 24 | крестьянка - дочь Железнякова Антона Федорова [1]
04 | Железняков Трофим Антонов: 14 / 32 | крестьянин - сын Железнякова Антона Федорова [1]
05 | Железнякова Евдокия Макарова: - / 32 | крестьянка - жена Железнякова Трофима Антонова [4]
06 | Железнякова Прасковья Трофимова: - / 6 | крестьянка - дочь Железнякова Трофима Антонова [4]
07 | Железняков Иван Васильев: 11 / - | крестьянин - пасынок Железнякова Антона Федорова [1]
- Комментарий наборщика
- Отчество в документе не указано. Приведено согласно ревизии 1816 г. (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.140 л.л.7об-8: двор №18).
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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