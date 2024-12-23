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Железняков Петр Александров

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Железняков Петр Александров
Пол
муж
Номер записи
2274
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
19
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
зять Железнякова Федора Андреева [2]
Откуда прибыл
с. Василево, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Причина поступления
переведен из оной же округи и вотчины
Год поступления
1834
Возраст по текущей РС
21
Год рождения вычисленный
1813
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 585об-586
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 19
01 | Железняков Семен Федоров: 55 / - | крестьянин - глава
02 | Железняков Федор Андреев: 35 / 53 | крестьянин - зять Железнякова Семена Федорова [1]
03 | Железнякова Фекла Семенова: - / 47 | крестьянка - жена Железнякова Федора Андреева [2]
04 | Железнякова Екатерина Федорова: - / 9 | крестьянка - дочь Железнякова Федора Андреева [2]
05 | Железнякова Агафья Федорова: - / 6 | крестьянка - дочь Железнякова Федора Андреева [2]
06 | Железняков Петр Александров: - / 21 | крестьянин - зять Железнякова Федора Андреева [2]
07 | Железнякова Пелагея Федорова: - / 19 | крестьянка - жена Железнякова Петра Александрова [6]
08 | Железняков Василий Петров: - / 0 | крестьянин - сын Железнякова Петра Александрова [6]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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