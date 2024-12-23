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Железнякова Агафья Федорова

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Железнякова Агафья Федорова
Пол
жен
Номер записи
2273
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1834
Двор / Семья
19
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
дочь Железнякова Федора Андреева [2]
Возраст по текущей РС
6
Год рождения вычисленный
1828
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 585об-586
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 19
01 | Железняков Семен Федоров: 55 / - | крестьянин - глава
02 | Железняков Федор Андреев: 35 / 53 | крестьянин - зять Железнякова Семена Федорова [1]
03 | Железнякова Фекла Семенова: - / 47 | крестьянка - жена Железнякова Федора Андреева [2]
04 | Железнякова Екатерина Федорова: - / 9 | крестьянка - дочь Железнякова Федора Андреева [2]
05 | Железнякова Агафья Федорова: - / 6 | крестьянка - дочь Железнякова Федора Андреева [2]
06 | Железняков Петр Александров: - / 21 | крестьянин - зять Железнякова Федора Андреева [2]
07 | Железнякова Пелагея Федорова: - / 19 | крестьянка - жена Железнякова Петра Александрова [6]
08 | Железняков Василий Петров: - / 0 | крестьянин - сын Железнякова Петра Александрова [6]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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