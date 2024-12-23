Железняков Семен Федоров
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Железняков Семен Федоров
- Пол
- муж
- Номер записи
- 2269
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 19
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- глава
- Возраст по прошлой РС
- 55
- Причина выбытия
- умер
- Год убытия
- 1826
- Год рождения вычисленный
- 1761
- Год смерти
- 1826
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 585об-586
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 19
01 | Железняков Семен Федоров: 55 / - | крестьянин - глава
02 | Железняков Федор Андреев: 35 / 53 | крестьянин - зять Железнякова Семена Федорова [1]
03 | Железнякова Фекла Семенова: - / 47 | крестьянка - жена Железнякова Федора Андреева [2]
04 | Железнякова Екатерина Федорова: - / 9 | крестьянка - дочь Железнякова Федора Андреева [2]
05 | Железнякова Агафья Федорова: - / 6 | крестьянка - дочь Железнякова Федора Андреева [2]
06 | Железняков Петр Александров: - / 21 | крестьянин - зять Железнякова Федора Андреева [2]
07 | Железнякова Пелагея Федорова: - / 19 | крестьянка - жена Железнякова Петра Александрова [6]
08 | Железняков Василий Петров: - / 0 | крестьянин - сын Железнякова Петра Александрова [6]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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