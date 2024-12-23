Горшенев Иван Григорьев
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Горшенев Иван Григорьев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 2268
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 18
- Номер в семье/дворе
- 7
- Родственная связь
- сын Горшенева Григория Антонова [5]
- Дата рождения, указанная в РС
- 1820
- Возраст по текущей РС
- 14
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 584об-585
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 18
01 | Горшенев Корней Антонов: 15 / 33 | крестьянин - глава
02 | Горшенева Устиния Фомина: - / 32 | крестьянка - жена Горшенева Корнея Антонова [1]
03 | Горшенева Екатерина Корнеева: - / 9 | крестьянка - дочь Горшенева Корнея Антонова [1]
04 | Горшенева Устиния Корнеева: - / 7 | крестьянка - дочь Горшенева Корнея Антонова [1]
05 | Горшенев Григорий Антонов: 8 / 26 | крестьянин - брат Горшенева Корнея Антонова [1]
06 | Горшенева Анна Андреянова: - / 25 | крестьянка - жена Горшенева Григория Антонова [5]
07 | Горшенев Иван Григорьев: - / 14 | крестьянин - сын Горшенева Григория Антонова [5]
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.