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Горшенева Екатерина Корнеева

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Горшенева Екатерина Корнеева
Пол
жен
Номер записи
2264
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1834
Двор / Семья
18
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
дочь Горшенева Корнея Антонова [1]
Возраст по текущей РС
9
Год рождения вычисленный
1825
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 584об-585
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 18
01 | Горшенев Корней Антонов: 15 / 33 | крестьянин - глава
02 | Горшенева Устиния Фомина: - / 32 | крестьянка - жена Горшенева Корнея Антонова [1]
03 | Горшенева Екатерина Корнеева: - / 9 | крестьянка - дочь Горшенева Корнея Антонова [1]
04 | Горшенева Устиния Корнеева: - / 7 | крестьянка - дочь Горшенева Корнея Антонова [1]
05 | Горшенев Григорий Антонов: 8 / 26 | крестьянин - брат Горшенева Корнея Антонова [1]
06 | Горшенева Анна Андреянова: - / 25 | крестьянка - жена Горшенева Григория Антонова [5]
07 | Горшенев Иван Григорьев: - / 14 | крестьянин - сын Горшенева Григория Антонова [5]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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