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Горшенев Корней Антонов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Горшенев Корней Антонов
Пол
муж
Номер записи
2262
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
18
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
15
Возраст по текущей РС
33
Год рождения вычисленный
1801
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 584об-585
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 18
01 | Горшенев Корней Антонов: 15 / 33 | крестьянин - глава
02 | Горшенева Устиния Фомина: - / 32 | крестьянка - жена Горшенева Корнея Антонова [1]
03 | Горшенева Екатерина Корнеева: - / 9 | крестьянка - дочь Горшенева Корнея Антонова [1]
04 | Горшенева Устиния Корнеева: - / 7 | крестьянка - дочь Горшенева Корнея Антонова [1]
05 | Горшенев Григорий Антонов: 8 / 26 | крестьянин - брат Горшенева Корнея Антонова [1]
06 | Горшенева Анна Андреянова: - / 25 | крестьянка - жена Горшенева Григория Антонова [5]
07 | Горшенев Иван Григорьев: - / 14 | крестьянин - сын Горшенева Григория Антонова [5]
Комментарий наборщика
Имя в ревизии 1816 г. - Корнила (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.140 л.л.11об-12: двор №29). То же имя и в исповедной росписи 1825 года (см. ЦАНО ф.570 оп.559А д.959 л.922).
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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