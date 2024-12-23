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Кашина Анна Михайлова

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Кашина Анна Михайлова
Пол
жен
Номер записи
2257
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1834
Двор / Семья
17
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
дочь Кашина Михаила Иванова [2]
Возраст по текущей РС
15
Год рождения вычисленный
1819
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 584об-585
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 17
01 | Кашин Иван Андреев: 46 / - | крестьянин - глава
02 | Кашин Михаил Иванов: 26 / 44 | крестьянин - сын Кашина Ивана Андреева [1]
03 | Кашина Дарья Яковлева: - / 42 | крестьянка - жена Кашина Михаила Иванова [2]
04 | Кашина Анна Михайлова: - / 15 | крестьянка - дочь Кашина Михаила Иванова [2]
05 | Кашин Василий Михайлов: 5 / - | крестьянин - сын Кашина Михаила Иванова [2]
06 | Кашина Екатерина Васильева: - / 6 | крестьянка - дочь Кашина Василия Михайлова [5]
07 | Кашин Степан Васильев: - / 5,5 | крестьянин - сын Кашина Василия Михайлова [5]
08 | Кашин Архип Васильев: - / 2,5 | крестьянин - сын Кашина Василия Михайлова [5]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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