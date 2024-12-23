Кашин Иван Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКашин Иван Андреев

Кашин Иван Андреев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Кашин Иван Андреев
Пол
муж
Номер записи
2254
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
17
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
46
Причина выбытия
умер
Год убытия
1832
Год рождения вычисленный
1770
Год смерти
1832
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 584об-585
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 17
01 | Кашин Иван Андреев: 46 / - | крестьянин - глава
02 | Кашин Михаил Иванов: 26 / 44 | крестьянин - сын Кашина Ивана Андреева [1]
03 | Кашина Дарья Яковлева: - / 42 | крестьянка - жена Кашина Михаила Иванова [2]
04 | Кашина Анна Михайлова: - / 15 | крестьянка - дочь Кашина Михаила Иванова [2]
05 | Кашин Василий Михайлов: 5 / - | крестьянин - сын Кашина Михаила Иванова [2]
06 | Кашина Екатерина Васильева: - / 6 | крестьянка - дочь Кашина Василия Михайлова [5]
07 | Кашин Степан Васильев: - / 5,5 | крестьянин - сын Кашина Василия Михайлова [5]
08 | Кашин Архип Васильев: - / 2,5 | крестьянин - сын Кашина Василия Михайлова [5]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.