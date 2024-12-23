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Кашин Герасим Данилов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Кашин Герасим Данилов
Пол
муж
Номер записи
2248
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
16
Номер в семье/дворе
7
Родственная связь
сын Кашина Данила Петрова [3]
Возраст по прошлой РС
2,5
Возраст по текущей РС
20
Год рождения вычисленный
1814
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 584об-585
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 16
01 | Кашин Андрей Иванов: 69 / - | крестьянин - глава
02 | Кашин Петр Андреев: 43 / 61 | крестьянин - сын Кашина Андрея Иванова [1]
03 | Кашин Даниил Петров: 25 / 43 | крестьянин - сын Кашина Петра Андреева [2]
04 | Кашина Пелагея Филиппова: - / 42 | крестьянка - жена Кашина Даниила Петрова [3]
05 | Кашина Татьяна Данилова: - / 23 | крестьянка - дочь Кашина Даниила Петрова [3]
06 | Кашина Анастасия Данилова: - / 12 | крестьянка - дочь Кашина Даниила Петрова [3]
07 | Кашин Герасим Данилов: 2,5 / 20 | крестьянин - сын Кашина Данила Петрова [3]
08 | Кашин Ануфрий Данилов: - / 17,5 | крестьянин - сын Кашина Данила Петрова [3]
09 | Кашин Анисим Петров: 8 / 26 | крестьянин - сын Кашина Петра Андреева [2]
10 | Кашина Мелания Васильева: - / 28 | крестьянка - жена Кашина Анисима Петрова [9]
11 | Кашина Матрена Анисимова: - / 7,5 | крестьянка - дочь Кашина Анисима Петрова [9]
12 | Кашина Степанида Анисимова: - / 2 | крестьянка - дочь Кашина Анисима Петрова [9]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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