Кашин Андрей Иванов
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Кашин Андрей Иванов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 2242
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 16
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- глава
- Возраст по прошлой РС
- 69
- Причина выбытия
- умер
- Год убытия
- 1816
- Год рождения вычисленный
- 1747
- Год смерти
- 1816
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 583об-584
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 16
01 | Кашин Андрей Иванов: 69 / - | крестьянин - глава
02 | Кашин Петр Андреев: 43 / 61 | крестьянин - сын Кашина Андрея Иванова [1]
03 | Кашин Даниил Петров: 25 / 43 | крестьянин - сын Кашина Петра Андреева [2]
04 | Кашина Пелагея Филиппова: - / 42 | крестьянка - жена Кашина Даниила Петрова [3]
05 | Кашина Татьяна Данилова: - / 23 | крестьянка - дочь Кашина Даниила Петрова [3]
06 | Кашина Анастасия Данилова: - / 12 | крестьянка - дочь Кашина Даниила Петрова [3]
07 | Кашин Герасим Данилов: 2,5 / 20 | крестьянин - сын Кашина Данила Петрова [3]
08 | Кашин Ануфрий Данилов: - / 17,5 | крестьянин - сын Кашина Данила Петрова [3]
09 | Кашин Анисим Петров: 8 / 26 | крестьянин - сын Кашина Петра Андреева [2]
10 | Кашина Мелания Васильева: - / 28 | крестьянка - жена Кашина Анисима Петрова [9]
11 | Кашина Матрена Анисимова: - / 7,5 | крестьянка - дочь Кашина Анисима Петрова [9]
12 | Кашина Степанида Анисимова: - / 2 | крестьянка - дочь Кашина Анисима Петрова [9]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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