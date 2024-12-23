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Горбунова Матрена Аверьянова

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Горбунова Матрена Аверьянова
Пол
жен
Номер записи
2239
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1834
Двор / Семья
15
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
дочь Горбунова Аверьяна Антонова [1]
Возраст по текущей РС
19
Год рождения вычисленный
1815
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 583об-584
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 15
01 | Горбунов Аверьян Антонов: 20 / 38 | крестьянин - глава
02 | Горбунова Прасковья Филиппова: - / 42 | крестьянка - жена Горбунова Аверьяна Антонова [1]
03 | Горбунова Матрена Аверьянова: - / 19 | крестьянка - дочь Горбунова Аверьяна Антонова [1]
04 | Горбунов Михаил Аверьянов: - / 9,5 | крестьянин - сын Горбунова Аверьяна Антонова [1]
05 | Горбунова Марфа Алексеева: - / 59 | крестьянка - теща Горбунова Аверьяна Антонова [1]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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