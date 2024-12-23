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Горбунов Аверьян Антонов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Горбунов Аверьян Антонов
Пол
муж
Номер записи
2237
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
15
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
20
Возраст по текущей РС
38
Год рождения вычисленный
1796
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 583об-584
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 15
01 | Горбунов Аверьян Антонов: 20 / 38 | крестьянин - глава
02 | Горбунова Прасковья Филиппова: - / 42 | крестьянка - жена Горбунова Аверьяна Антонова [1]
03 | Горбунова Матрена Аверьянова: - / 19 | крестьянка - дочь Горбунова Аверьяна Антонова [1]
04 | Горбунов Михаил Аверьянов: - / 9,5 | крестьянин - сын Горбунова Аверьяна Антонова [1]
05 | Горбунова Марфа Алексеева: - / 59 | крестьянка - теща Горбунова Аверьяна Антонова [1]
Комментарий наборщика
Фамилия в документе не указана. Приведена согласно ревизии 1858 года (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.240 л.315об-316). В ревизии 1816 года записан в доме своего тестя, Мурыгина Филиппа Васильева (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.140 л.5об-6, двор №13).
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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