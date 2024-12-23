Мортина Матрена Ефимова
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Мортина Матрена Ефимова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 2234
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 14
- Номер в семье/дворе
- 7
- Родственная связь
- дочь Мортина Ефима Федотова [4]
- Возраст по текущей РС
- 16
- Год рождения вычисленный
- 1818
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 583об-584
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 14
01 | Мортин Федот Яковлев: 45 / 63 | крестьянин - глава
02 | Мортина Елена Андреева: - / 60 | крестьянка - жена Мортина Федота Яковлева [1]
03 | Мортина Домна Федотова: - / 20 | крестьянка - дочь Мортина Федота Яковлева [1]
04 | Мортин Ефим Федотов: 23 / 41 | крестьянин - сын Мортина Федота Яковлева [1]
05 | Мортина Пелагея Семенова: - / 40 | крестьянка - жена Мортина Ефима Федотова [4]
06 | Мортин Василий Ефимов: - / 11,5 | крестьянин - сын Мортина Ефима Федотова [4]
07 | Мортина Матрена Ефимова: - / 16 | крестьянка - дочь Мортина Ефима Федотова [4]
08 | Мортина Анна Ефимова: - / 7 | крестьянка - дочь Мортина Ефима Федотова [4]
09 | Мортина Евдокия Ефимова: - / 0,5 | крестьянка - дочь Мортина Ефима Федотова [4]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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