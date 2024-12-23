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Мортин Ефим Федотов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Мортин Ефим Федотов
Пол
муж
Номер записи
2231
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
14
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
сын Мортина Федота Яковлева [1]
Возраст по прошлой РС
23
Возраст по текущей РС
41
Год рождения вычисленный
1793
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 583об-584
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 14
01 | Мортин Федот Яковлев: 45 / 63 | крестьянин - глава
02 | Мортина Елена Андреева: - / 60 | крестьянка - жена Мортина Федота Яковлева [1]
03 | Мортина Домна Федотова: - / 20 | крестьянка - дочь Мортина Федота Яковлева [1]
04 | Мортин Ефим Федотов: 23 / 41 | крестьянин - сын Мортина Федота Яковлева [1]
05 | Мортина Пелагея Семенова: - / 40 | крестьянка - жена Мортина Ефима Федотова [4]
06 | Мортин Василий Ефимов: - / 11,5 | крестьянин - сын Мортина Ефима Федотова [4]
07 | Мортина Матрена Ефимова: - / 16 | крестьянка - дочь Мортина Ефима Федотова [4]
08 | Мортина Анна Ефимова: - / 7 | крестьянка - дочь Мортина Ефима Федотова [4]
09 | Мортина Евдокия Ефимова: - / 0,5 | крестьянка - дочь Мортина Ефима Федотова [4]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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