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Мортина Елена Андреева

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Мортина Елена Андреева
Пол
жен
Номер записи
2229
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1834
Двор / Семья
14
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
жена Мортина Федота Яковлева [1]
Возраст по текущей РС
60
Год рождения вычисленный
1774
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 583об-584
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 14
01 | Мортин Федот Яковлев: 45 / 63 | крестьянин - глава
02 | Мортина Елена Андреева: - / 60 | крестьянка - жена Мортина Федота Яковлева [1]
03 | Мортина Домна Федотова: - / 20 | крестьянка - дочь Мортина Федота Яковлева [1]
04 | Мортин Ефим Федотов: 23 / 41 | крестьянин - сын Мортина Федота Яковлева [1]
05 | Мортина Пелагея Семенова: - / 40 | крестьянка - жена Мортина Ефима Федотова [4]
06 | Мортин Василий Ефимов: - / 11,5 | крестьянин - сын Мортина Ефима Федотова [4]
07 | Мортина Матрена Ефимова: - / 16 | крестьянка - дочь Мортина Ефима Федотова [4]
08 | Мортина Анна Ефимова: - / 7 | крестьянка - дочь Мортина Ефима Федотова [4]
09 | Мортина Евдокия Ефимова: - / 0,5 | крестьянка - дочь Мортина Ефима Федотова [4]
Комментарий наборщика
Отчество в документе не указано. Приведено согласно ревизии 1816 г. (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.140 л.л.4об-5: двор №11).
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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