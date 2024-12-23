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Салников Осип Кириллов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Салников Осип Кириллов
Пол
муж
Номер записи
2217
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
13
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
сын Салникова Кирилла Акимова [2]
Возраст по прошлой РС
10
Причина выбытия
умер
Год убытия
1817
Год рождения вычисленный
1806
Год смерти
1817
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 583об-584
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 13
01 | Салников Аким Алексеев: 55 / - | крестьянин - глава
02 | Салников Кирилл Акимов: 30 / 48 | крестьянин - сын Салникова Акима Алексеева [1]
03 | Салникова Лукерья Зиновьева: - / 46 | крестьянка - жена Салникова Кирилла Акимова [2]
04 | Салников Осип Кириллов: 10 / - | крестьянин - сын Салникова Кирилла Акимова [2]
05 | Салников Иван Кириллов: 6 / 24 | крестьянин - сын Салникова Кирилла Акимова [2]
06 | Салников Максим Кириллов: - / 10,5 | крестьянин - сын Салникова Кирилла Акимова [2]
07 | Салников Сергей Кириллов: - / 0,5 | крестьянин - сын Салникова Кирилла Акимова [2]
08 | Салникова Агафья Кириллова: - / 20 | крестьянка - дочь Салникова Кирилла Акимова [2]
09 | Салникова Евдокия Кириллова: - / 16 | крестьянка - дочь Салникова Кирилла Акимова [2]
10 | Салникова Евдокия Кириллова: - / 16 | крестьянка - дочь Салникова Кирилла Акимова [2]
11 | Салников Ефим Акимов: 14 / - | крестьянин - сын Салникова Акима Алексеева [1]
12 | Салников Яков Акимов: 9 / 27 | крестьянин - сын Салникова Акима Алексеева [1]
13 | Салникова Степанида Иванова: - / 27 | крестьянка - жена Салникова Якова Акимова [12]
14 | Салников Федор Акимов: 6 / - | крестьянин - сын Салникова Акима Алексеева [1]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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