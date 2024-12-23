Салникова Лукерья Зиновьева
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Салникова Лукерья Зиновьева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 2216
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 13
- Номер в семье/дворе
- 3
- Родственная связь
- жена Салникова Кирилла Акимова [2]
- Возраст по текущей РС
- 46
- Год рождения вычисленный
- 1788
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 583об-584
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 13
01 | Салников Аким Алексеев: 55 / - | крестьянин - глава
02 | Салников Кирилл Акимов: 30 / 48 | крестьянин - сын Салникова Акима Алексеева [1]
03 | Салникова Лукерья Зиновьева: - / 46 | крестьянка - жена Салникова Кирилла Акимова [2]
04 | Салников Осип Кириллов: 10 / - | крестьянин - сын Салникова Кирилла Акимова [2]
05 | Салников Иван Кириллов: 6 / 24 | крестьянин - сын Салникова Кирилла Акимова [2]
06 | Салников Максим Кириллов: - / 10,5 | крестьянин - сын Салникова Кирилла Акимова [2]
07 | Салников Сергей Кириллов: - / 0,5 | крестьянин - сын Салникова Кирилла Акимова [2]
08 | Салникова Агафья Кириллова: - / 20 | крестьянка - дочь Салникова Кирилла Акимова [2]
09 | Салникова Евдокия Кириллова: - / 16 | крестьянка - дочь Салникова Кирилла Акимова [2]
10 | Салникова Евдокия Кириллова: - / 16 | крестьянка - дочь Салникова Кирилла Акимова [2]
11 | Салников Ефим Акимов: 14 / - | крестьянин - сын Салникова Акима Алексеева [1]
12 | Салников Яков Акимов: 9 / 27 | крестьянин - сын Салникова Акима Алексеева [1]
13 | Салникова Степанида Иванова: - / 27 | крестьянка - жена Салникова Якова Акимова [12]
14 | Салников Федор Акимов: 6 / - | крестьянин - сын Салникова Акима Алексеева [1]
- Комментарий наборщика
- Отчество в документе не указано. Приведено согласно ревизии 1816 г. (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.140 л.л.5об-6: двор №12).
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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