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Салников Аким Алексеев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Салников Аким Алексеев
Пол
муж
Номер записи
2214
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
13
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
55
Причина выбытия
умер
Год убытия
1818
Год рождения вычисленный
1761
Год смерти
1818
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 583об-584
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 13
01 | Салников Аким Алексеев: 55 / - | крестьянин - глава
02 | Салников Кирилл Акимов: 30 / 48 | крестьянин - сын Салникова Акима Алексеева [1]
03 | Салникова Лукерья Зиновьева: - / 46 | крестьянка - жена Салникова Кирилла Акимова [2]
04 | Салников Осип Кириллов: 10 / - | крестьянин - сын Салникова Кирилла Акимова [2]
05 | Салников Иван Кириллов: 6 / 24 | крестьянин - сын Салникова Кирилла Акимова [2]
06 | Салников Максим Кириллов: - / 10,5 | крестьянин - сын Салникова Кирилла Акимова [2]
07 | Салников Сергей Кириллов: - / 0,5 | крестьянин - сын Салникова Кирилла Акимова [2]
08 | Салникова Агафья Кириллова: - / 20 | крестьянка - дочь Салникова Кирилла Акимова [2]
09 | Салникова Евдокия Кириллова: - / 16 | крестьянка - дочь Салникова Кирилла Акимова [2]
10 | Салникова Евдокия Кириллова: - / 16 | крестьянка - дочь Салникова Кирилла Акимова [2]
11 | Салников Ефим Акимов: 14 / - | крестьянин - сын Салникова Акима Алексеева [1]
12 | Салников Яков Акимов: 9 / 27 | крестьянин - сын Салникова Акима Алексеева [1]
13 | Салникова Степанида Иванова: - / 27 | крестьянка - жена Салникова Якова Акимова [12]
14 | Салников Федор Акимов: 6 / - | крестьянин - сын Салникова Акима Алексеева [1]
Комментарий наборщика
Фамилия в документе: Саликов. В ревизии 1816 года имя Еким, фамилия Салников (см. ГКУ ГАНО г. Арзамас ф.85 оп.1 д.140 л.5об-6, двор №12). Такое же написание фамилии и в ревизии 1858 года (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.240 л.314об-315). Вероятно, здесь пропущена буква в фамилии.
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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