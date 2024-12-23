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Салапаева Прасковья Абрамова

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Салапаева Прасковья Абрамова
Пол
жен
Номер записи
2210
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1834
Двор / Семья
12
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
жена Салапаева Филимона Герасимова [2]
Возраст по текущей РС
44
Год рождения вычисленный
1790
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 582об-583
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 12
01 | Салапаев Герасим Степанов: 52 / - | крестьянин - глава
02 | Салапаев Филимон Герасимов: 29 / - | крестьянин - сын Салапаева Герасима Степанова [1]
03 | Салапаева Прасковья Абрамова: - / 44 | крестьянка - жена Салапаева Филимона Герасимова [2]
04 | Салапаева Екатерина Филимонова: - / 12 | крестьянка - дочь Салапаева Филимона Герасимова [2]
05 | Салапаев Федот Герасимов: 17 / 35 | крестьянин - сын Салапаева Герасима Степанова [1]
06 | Салапаева Агрипина Алексеева: - / 38 | крестьянка - жена Салапаева Федота Герасимова [5]
Комментарий наборщика
Отчество в документе не указано. Приведено согласно ревизии 1816 г. (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.140 л.л.4об-5: двор №10).
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