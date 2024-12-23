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Салапаев Филимон Герасимов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Салапаев Филимон Герасимов
Пол
муж
Номер записи
2209
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
12
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
сын Салапаева Герасима Степанова [1]
Возраст по прошлой РС
29
Причина выбытия
умер
Год убытия
1821
Год рождения вычисленный
1787
Год смерти
1821
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 582об-583
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 12
01 | Салапаев Герасим Степанов: 52 / - | крестьянин - глава
02 | Салапаев Филимон Герасимов: 29 / - | крестьянин - сын Салапаева Герасима Степанова [1]
03 | Салапаева Прасковья Абрамова: - / 44 | крестьянка - жена Салапаева Филимона Герасимова [2]
04 | Салапаева Екатерина Филимонова: - / 12 | крестьянка - дочь Салапаева Филимона Герасимова [2]
05 | Салапаев Федот Герасимов: 17 / 35 | крестьянин - сын Салапаева Герасима Степанова [1]
06 | Салапаева Агрипина Алексеева: - / 38 | крестьянка - жена Салапаева Федота Герасимова [5]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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