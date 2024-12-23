Напреев Епифан Афанасьев
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Напреев Епифан Афанасьев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 2202
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 11
- Номер в семье/дворе
- 5
- Родственная связь
- сын Напреева Афанасия Федорова [1]
- Возраст по прошлой РС
- 4
- Причина выбытия
- умер
- Год убытия
- 1832
- Год рождения вычисленный
- 1812
- Год смерти
- 1832
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 582об-583
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 11
01 | Напреев Афанасий Федоров: 48 / 60 | крестьянин - глава
02 | Напреева Ульяна Афанасьева: - / 24 | крестьянка - дочь Напреева Афанасия Федорова [1]
03 | Напреев Федор Афанасьев: 11 / 29 | крестьянин - сын Напреева Афанасия Федорова [1]
04 | Напреева Феодосия: - / 23 | крестьянка - жена Напреева Федора Афанасьева [3]
05 | Напреев Епифан Афанасьев: 4 / - | крестьянин - сын Напреева Афанасия Федорова [1]
06 | Напреев Семен Евдокимов: 17 / 35 | крестьянин - пасынок Напреева Афанасия Федорова [1]
07 | Напреева Ульяна: - / 30 | крестьянка - жена Напреева Семена Евдокимова [6]
08 | Напреев Филипп Семенов: - / 7,5 | крестьянин - сын Напреева Семена Евдокимова [6]
09 | Напреева Васса Семенова: - / 4 | крестьянка - дочь Напреева Семена Евдокимова [6]
10 | Напреева Степанида Семенова: - / 0 | крестьянка - дочь Напреева Семена Евдокимова [6]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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