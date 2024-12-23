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Напреев Афанасий Федоров

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Напреев Афанасий Федоров
Пол
муж
Номер записи
2198
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
11
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
48
Возраст по текущей РС
60
Год рождения вычисленный
1774
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 582об-583
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 11
01 | Напреев Афанасий Федоров: 48 / 60 | крестьянин - глава
02 | Напреева Ульяна Афанасьева: - / 24 | крестьянка - дочь Напреева Афанасия Федорова [1]
03 | Напреев Федор Афанасьев: 11 / 29 | крестьянин - сын Напреева Афанасия Федорова [1]
04 | Напреева Феодосия: - / 23 | крестьянка - жена Напреева Федора Афанасьева [3]
05 | Напреев Епифан Афанасьев: 4 / - | крестьянин - сын Напреева Афанасия Федорова [1]
06 | Напреев Семен Евдокимов: 17 / 35 | крестьянин - пасынок Напреева Афанасия Федорова [1]
07 | Напреева Ульяна: - / 30 | крестьянка - жена Напреева Семена Евдокимова [6]
08 | Напреев Филипп Семенов: - / 7,5 | крестьянин - сын Напреева Семена Евдокимова [6]
09 | Напреева Васса Семенова: - / 4 | крестьянка - дочь Напреева Семена Евдокимова [6]
10 | Напреева Степанида Семенова: - / 0 | крестьянка - дочь Напреева Семена Евдокимова [6]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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