Салапаев Захар Фаддеев
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Салапаев Захар Фаддеев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 2196
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 9
- Номер в семье/дворе
- 5
- Родственная связь
- сын Салапаева Фаддея Андреянова [2]
- Дата рождения, указанная в РС
- 1825
- Возраст по текущей РС
- 8,5
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 582об-583
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 9
01 | Салапаев Федор Степанов: 40 / 58 | крестьянин - глава
02 | Салапаев Фаддей Андреянов: 17 / 35 | крестьянин - зять Салапаева Федора Степанова [1]
03 | Салапаева Мелания Федорова: - / 30 | крестьянка - жена Салапаева Фаддея Андреянова [2]
04 | Салапаев Трофим Фаддеев: - / 11,5 | крестьянин - сын Салапаева Фаддея Андреянова [2]
05 | Салапаев Захар Фаддеев: - / 8,5 | крестьянин - сын Салапаева Фаддея Андреянова [2]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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