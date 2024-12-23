Салапаева Мелания Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСалапаева Мелания Федорова

Салапаева Мелания Федорова

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Салапаева Мелания Федорова
Пол
жен
Номер записи
2194
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1834
Двор / Семья
9
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
жена Салапаева Фаддея Андреянова [2]
Возраст по текущей РС
30
Год рождения вычисленный
1804
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 582об-583
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 9
01 | Салапаев Федор Степанов: 40 / 58 | крестьянин - глава
02 | Салапаев Фаддей Андреянов: 17 / 35 | крестьянин - зять Салапаева Федора Степанова [1]
03 | Салапаева Мелания Федорова: - / 30 | крестьянка - жена Салапаева Фаддея Андреянова [2]
04 | Салапаев Трофим Фаддеев: - / 11,5 | крестьянин - сын Салапаева Фаддея Андреянова [2]
05 | Салапаев Захар Фаддеев: - / 8,5 | крестьянин - сын Салапаева Фаддея Андреянова [2]
Комментарий наборщика
Отчество Мелании в документе не указано. Судя по всему, дочь Федора Степанова. Уточнить.
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.