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Салапаев Федор Степанов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Салапаев Федор Степанов
Пол
муж
Номер записи
2192
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
9
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
40
Возраст по текущей РС
58
Год рождения вычисленный
1776
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 582об-583
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 9
01 | Салапаев Федор Степанов: 40 / 58 | крестьянин - глава
02 | Салапаев Фаддей Андреянов: 17 / 35 | крестьянин - зять Салапаева Федора Степанова [1]
03 | Салапаева Мелания Федорова: - / 30 | крестьянка - жена Салапаева Фаддея Андреянова [2]
04 | Салапаев Трофим Фаддеев: - / 11,5 | крестьянин - сын Салапаева Фаддея Андреянова [2]
05 | Салапаев Захар Фаддеев: - / 8,5 | крестьянин - сын Салапаева Фаддея Андреянова [2]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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