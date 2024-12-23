Фомочкин Ефим Несторов
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Фомочкин Ефим Несторов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 2188
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 8
- Номер в семье/дворе
- 5
- Родственная связь
- сын Фомочкина Нестора Леонтьева [2]
- Возраст по прошлой РС
- 2
- Возраст по текущей РС
- 20
- Год рождения вычисленный
- 1814
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 581об-582
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 8
01 | Фомочкин Леонтий Васильев: 57 / - | крестьянин - глава
02 | Фомочкин Нестор Леонтьев: 32 / 50 | крестьянин - сын Фомочкина Леонтия Васильева [1]
03 | Фомочкина Агрипина Васильева: - / 47,5 | крестьянка - жена Фомочкина Нестора Леонтьева [2]
04 | Фомочкина Агафья Несторова: - / 16 | крестьянка - дочь Фомочкина Нестора Леонтьева [2]
05 | Фомочкин Ефим Несторов: 2 / 20 | крестьянин - сын Фомочкина Нестора Леонтьева [2]
06 | Фомочкина Матрена: - / 24 | крестьянка - жена Фомочкина Ефима Несторова [5]
07 | Фомочкин Михаил Ефимов: - / 2,5 | крестьянин - сын Фомочкина Ефима Несторова [5]
08 | Фомочкин Ефим Несторов: 2,5 / 20,5 | крестьянин - сын Фомочкина Нестора Леонтьева [2]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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