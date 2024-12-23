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Фомочкин Леонтий Васильев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Фомочкин Леонтий Васильев
Пол
муж
Номер записи
2184
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
8
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
57
Причина выбытия
умер
Год убытия
1818
Год рождения вычисленный
1759
Год смерти
1818
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 581об-582
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 8
01 | Фомочкин Леонтий Васильев: 57 / - | крестьянин - глава
02 | Фомочкин Нестор Леонтьев: 32 / 50 | крестьянин - сын Фомочкина Леонтия Васильева [1]
03 | Фомочкина Агрипина Васильева: - / 47,5 | крестьянка - жена Фомочкина Нестора Леонтьева [2]
04 | Фомочкина Агафья Несторова: - / 16 | крестьянка - дочь Фомочкина Нестора Леонтьева [2]
05 | Фомочкин Ефим Несторов: 2 / 20 | крестьянин - сын Фомочкина Нестора Леонтьева [2]
06 | Фомочкина Матрена: - / 24 | крестьянка - жена Фомочкина Ефима Несторова [5]
07 | Фомочкин Михаил Ефимов: - / 2,5 | крестьянин - сын Фомочкина Ефима Несторова [5]
08 | Фомочкин Ефим Несторов: 2,5 / 20,5 | крестьянин - сын Фомочкина Нестора Леонтьева [2]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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