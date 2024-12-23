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Салапаев Еремей Федоров

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Салапаев Еремей Федоров
Пол
муж
Номер записи
2178
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
7
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын Салапаева Федора Степанова [1]
Возраст по прошлой РС
16
Возраст по текущей РС
34
Год рождения вычисленный
1800
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 581об-582
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 7
01 | Салапаев Федор Степанов: 42 / - | крестьянин - глава
02 | Салапаева Ульяна Матвеева: - / 57 | крестьянка - жена Салапаева Федора Степанова [1]
03 | Салапаев Еремей Федоров: 16 / 34 | крестьянин - сын Салапаева Федора Степанова [1]
04 | Салапаева Прасковья Тимофеева: - / 36 | крестьянка - жена Салапаева Еремея Федорова [3]
05 | Салапаев Абрам Еремеев: - / 11,5 | крестьянин - сын Салапаева Еремея Федорова [3]
06 | Салапаев Абрам Еремеев: - / 7,5 | крестьянин - сын Салапаева Еремея Федорова [3]
07 | Салапаев Алексей Федоров: 12 / - | крестьянин - сын Салапаева Федора Степанова [1]
08 | Салапаев Иван Федоров: 10 / - | крестьянин - сын Салапаева Федора Степанова [1]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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