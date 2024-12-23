Салапаев Еремей Федоров
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Салапаев Еремей Федоров
- Пол
- муж
- Номер записи
- 2178
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 7
- Номер в семье/дворе
- 3
- Родственная связь
- сын Салапаева Федора Степанова [1]
- Возраст по прошлой РС
- 16
- Возраст по текущей РС
- 34
- Год рождения вычисленный
- 1800
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 581об-582
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 7
01 | Салапаев Федор Степанов: 42 / - | крестьянин - глава
02 | Салапаева Ульяна Матвеева: - / 57 | крестьянка - жена Салапаева Федора Степанова [1]
03 | Салапаев Еремей Федоров: 16 / 34 | крестьянин - сын Салапаева Федора Степанова [1]
04 | Салапаева Прасковья Тимофеева: - / 36 | крестьянка - жена Салапаева Еремея Федорова [3]
05 | Салапаев Абрам Еремеев: - / 11,5 | крестьянин - сын Салапаева Еремея Федорова [3]
06 | Салапаев Абрам Еремеев: - / 7,5 | крестьянин - сын Салапаева Еремея Федорова [3]
07 | Салапаев Алексей Федоров: 12 / - | крестьянин - сын Салапаева Федора Степанова [1]
08 | Салапаев Иван Федоров: 10 / - | крестьянин - сын Салапаева Федора Степанова [1]
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