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Салапаев Петр Степанов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Салапаев Петр Степанов
Пол
муж
Номер записи
2173
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
6
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
сын Салапаева Степана Дмитриева [2]
Дата рождения, указанная в РС
1817
Возраст по текущей РС
16,5
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 580об-581
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 6
01 | Салапаев Дмитрий Степанов: 46 / - | крестьянин - глава
02 | Салапаев Степан Дмитриев: 23 / - | крестьянин - сын Салапаева Дмитрия Степанова [1]
03 | Салапаева Домна Семенова: - / 45 | крестьянка - жена Салапаева Степана Дмитриева [2]
04 | Салапаев Дмитрий Степанов: 1,5 / 19,5 | крестьянин - сын Салапаева Степана Дмитриева [2]
05 | Салапаев Петр Степанов: - / 16,5 | крестьянин - сын Салапаева Степана Дмитриева [2]
06 | Салапаева Анна Степанова: - / 24 | крестьянка - дочь Салапаева Степана Дмитриева [2]
07 | Салапаева Акулина Степанова: - / 9 | крестьянка - дочь Салапаева Степана Дмитриева [2]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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