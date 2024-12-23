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Салапаев Степан Дмитриев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Салапаев Степан Дмитриев
Пол
муж
Номер записи
2170
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
6
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
сын Салапаева Дмитрия Степанова [1]
Возраст по прошлой РС
23
Причина выбытия
умер
Год убытия
1832
Год рождения вычисленный
1793
Год смерти
1832
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 580об-581
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 6
01 | Салапаев Дмитрий Степанов: 46 / - | крестьянин - глава
02 | Салапаев Степан Дмитриев: 23 / - | крестьянин - сын Салапаева Дмитрия Степанова [1]
03 | Салапаева Домна Семенова: - / 45 | крестьянка - жена Салапаева Степана Дмитриева [2]
04 | Салапаев Дмитрий Степанов: 1,5 / 19,5 | крестьянин - сын Салапаева Степана Дмитриева [2]
05 | Салапаев Петр Степанов: - / 16,5 | крестьянин - сын Салапаева Степана Дмитриева [2]
06 | Салапаева Анна Степанова: - / 24 | крестьянка - дочь Салапаева Степана Дмитриева [2]
07 | Салапаева Акулина Степанова: - / 9 | крестьянка - дочь Салапаева Степана Дмитриева [2]
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