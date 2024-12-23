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Салапаев Дмитрий Степанов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Салапаев Дмитрий Степанов
Пол
муж
Номер записи
2169
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
6
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
46
Причина выбытия
умер
Год убытия
1830
Год рождения вычисленный
1770
Год смерти
1830
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 580об-581
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 6
01 | Салапаев Дмитрий Степанов: 46 / - | крестьянин - глава
02 | Салапаев Степан Дмитриев: 23 / - | крестьянин - сын Салапаева Дмитрия Степанова [1]
03 | Салапаева Домна Семенова: - / 45 | крестьянка - жена Салапаева Степана Дмитриева [2]
04 | Салапаев Дмитрий Степанов: 1,5 / 19,5 | крестьянин - сын Салапаева Степана Дмитриева [2]
05 | Салапаев Петр Степанов: - / 16,5 | крестьянин - сын Салапаева Степана Дмитриева [2]
06 | Салапаева Анна Степанова: - / 24 | крестьянка - дочь Салапаева Степана Дмитриева [2]
07 | Салапаева Акулина Степанова: - / 9 | крестьянка - дочь Салапаева Степана Дмитриева [2]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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