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Фроленкова Евдокия Абрамова

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Фроленкова Евдокия Абрамова
Пол
жен
Номер записи
2166
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1834
Двор / Семья
5
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
жена Фроленкова Андрея Ильина [2]
Возраст по текущей РС
22
Год рождения вычисленный
1812
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 580об-581
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 5
01 | Фроленков Илья Иванов: 32 / - | крестьянин - глава
02 | Фроленков Андрей Ильин: 16 / 34 | крестьянин - сын Фроленкова Ильи Иванова [1]
03 | Фроленкова Евдокия Абрамова: - / 22 | крестьянка - жена Фроленкова Андрея Ильина [2]
04 | Фроленков Яков Андреев: - / 11,5 | крестьянин - сын Фроленкова Андрея Ильина [2]
05 | Фроленков Павел Андреев: - / 0 | крестьянин - сын Фроленкова Андрея Ильина [2]
Комментарий наборщика
Отчество в документе не указано. Приведено согласно ревизии 1858 г. (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.240 л.310об-311).
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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