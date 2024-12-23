Фроленкова Евдокия Абрамова
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Фроленкова Евдокия Абрамова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 2166
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 5
- Номер в семье/дворе
- 3
- Родственная связь
- жена Фроленкова Андрея Ильина [2]
- Возраст по текущей РС
- 22
- Год рождения вычисленный
- 1812
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 580об-581
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 5
01 | Фроленков Илья Иванов: 32 / - | крестьянин - глава
02 | Фроленков Андрей Ильин: 16 / 34 | крестьянин - сын Фроленкова Ильи Иванова [1]
03 | Фроленкова Евдокия Абрамова: - / 22 | крестьянка - жена Фроленкова Андрея Ильина [2]
04 | Фроленков Яков Андреев: - / 11,5 | крестьянин - сын Фроленкова Андрея Ильина [2]
05 | Фроленков Павел Андреев: - / 0 | крестьянин - сын Фроленкова Андрея Ильина [2]
- Комментарий наборщика
- Отчество в документе не указано. Приведено согласно ревизии 1858 г. (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.240 л.310об-311).
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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