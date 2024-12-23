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Фроленков Илья Иванов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Фроленков Илья Иванов
Пол
муж
Номер записи
2164
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
5
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
32
Причина выбытия
умер
Год убытия
1830
Год рождения вычисленный
1784
Год смерти
1830
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 580об-581
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 5
01 | Фроленков Илья Иванов: 32 / - | крестьянин - глава
02 | Фроленков Андрей Ильин: 16 / 34 | крестьянин - сын Фроленкова Ильи Иванова [1]
03 | Фроленкова Евдокия Абрамова: - / 22 | крестьянка - жена Фроленкова Андрея Ильина [2]
04 | Фроленков Яков Андреев: - / 11,5 | крестьянин - сын Фроленкова Андрея Ильина [2]
05 | Фроленков Павел Андреев: - / 0 | крестьянин - сын Фроленкова Андрея Ильина [2]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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