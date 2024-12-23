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Фроленков Петр Кириллов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Фроленков Петр Кириллов
Пол
муж
Номер записи
2163
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
4
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
сын Фроленкова Кирилла Петрова [2]
Дата рождения, указанная в РС
1824
Возраст по текущей РС
9,5
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 580об-581
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 4
01 | Фроленков Михаил Иванов: 22 / - | крестьянин - глава
02 | Фроленкова Елена Матвеева: - / 38 | крестьянка - жена Фроленкова Михаила Иванова [1]
03 | Фроленков Герасим Михайлов: 2,5 / 20,5 | крестьянин - сын Фроленкова Михаила Иванова [1]
04 | Фроленков Давыд Михайлов: - / 16,5 | крестьянин - сын Фроленкова Михаила Иванова [1]
05 | Фроленков Кирилл Петров: 14 / 32 | крестьянин - второй муж Фроленковой Елены Матвеевой [2]
06 | Фроленков Петр Кириллов: - / 9,5 | крестьянин - сын Фроленкова Кирилла Петрова [2]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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