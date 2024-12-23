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Фроленков Кирилл Петров

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Фроленков Кирилл Петров
Пол
муж
Номер записи
2162
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
4
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
второй муж Фроленковой Елены Матвеевой [2]
Возраст по прошлой РС
14
Возраст по текущей РС
32
Год рождения вычисленный
1802
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 580об-581
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 4
01 | Фроленков Михаил Иванов: 22 / - | крестьянин - глава
02 | Фроленкова Елена Матвеева: - / 38 | крестьянка - жена Фроленкова Михаила Иванова [1]
03 | Фроленков Герасим Михайлов: 2,5 / 20,5 | крестьянин - сын Фроленкова Михаила Иванова [1]
04 | Фроленков Давыд Михайлов: - / 16,5 | крестьянин - сын Фроленкова Михаила Иванова [1]
05 | Фроленков Кирилл Петров: 14 / 32 | крестьянин - второй муж Фроленковой Елены Матвеевой [2]
06 | Фроленков Петр Кириллов: - / 9,5 | крестьянин - сын Фроленкова Кирилла Петрова [2]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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