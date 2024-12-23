Морозкин Филипп Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМорозкин Филипп Алексеев

Морозкин Филипп Алексеев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Морозкин Филипп Алексеев
Пол
муж
Номер записи
2154
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1834
Двор / Семья
3
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
25
Возраст по текущей РС
43
Год рождения вычисленный
1791
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 579об-580
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 3
01 | Морозкин Филипп Алексеев: 25 / 43 | крестьянин - глава
02 | Морозкина Евфросиния Никифорова: - / 40 | крестьянка - жена Морозкина Филиппа Алексеева [1]
03 | Морозкин Тарас Филиппов: - / 16,5 | крестьянин - сын Морозкина Филиппа Алексеева [1]
04 | Морозкин Андрей Филиппов: - / 10,5 | крестьянин - сын Морозкина Филиппа Алексеева [1]
Комментарий наборщика
В ревизии 1858 года фамилия Морозов (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.240 л.309об-310).
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.