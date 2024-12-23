Морозкин Филипп Алексеев
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Морозкин Филипп Алексеев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 2154
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 3
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- глава
- Возраст по прошлой РС
- 25
- Возраст по текущей РС
- 43
- Год рождения вычисленный
- 1791
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 579об-580
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 3
01 | Морозкин Филипп Алексеев: 25 / 43 | крестьянин - глава
02 | Морозкина Евфросиния Никифорова: - / 40 | крестьянка - жена Морозкина Филиппа Алексеева [1]
03 | Морозкин Тарас Филиппов: - / 16,5 | крестьянин - сын Морозкина Филиппа Алексеева [1]
04 | Морозкин Андрей Филиппов: - / 10,5 | крестьянин - сын Морозкина Филиппа Алексеева [1]
- Комментарий наборщика
- В ревизии 1858 года фамилия Морозов (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.240 л.309об-310).
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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