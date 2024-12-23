Морозкин Трифон Евдокимов
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Морозкин Трифон Евдокимов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 2152
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 2
- Номер в семье/дворе
- 9
- Родственная связь
- сын Морозкина Евдокима Степанова [1]
- Возраст по прошлой РС
- 4,5
- Куда убыл
- с. Василево, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Причина выбытия
- выбыл в оную же округу и вотчину в зятья
- Год убытия
- 1832
- Год рождения вычисленный
- 1811
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.202, лист: 579об-580
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей селений Лукояновского уезда
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ кавалерственной дамы, княгини Варвары Алексеевны Репниной/
Номер двора / семьи: 2
01 | Морозкин Евдоким Степанов: 38 / - | крестьянин - глава
02 | Морозкина Ирина Евдокимова: - / 12 | крестьянка - дочь Морозкина Евдокима Степанова [1]
03 | Морозкин Парфен Евдокимов: 16 / 34 | крестьянин - сын Морозкина Евдокима Степанова [1]
04 | Морозкина Матрена Федотова: - / 35 | крестьянка - жена Морозкина Парфена Евдокимова [3]
05 | Морозкин Михаил Парфенов: - / 9,5 | крестьянин - сын Морозкина Парфена Евдокимова [3]
06 | Морозкина Анастасия Парфенова: - / 13 | крестьянка - дочь Морозкина Парфена Евдокимова [3]
07 | Морозкина Наталья Парфенова: - / 7 | крестьянка - дочь Морозкина Парфена Евдокимова [3]
08 | Морозкин Конон Евдокимов: 9 / - | крестьянин - сын Морозкина Евдокима Степанова [1]
09 | Морозкин Трифон Евдокимов: 4,5 / - | крестьянин - сын Морозкина Евдокима Степанова [1]
10 | Морозкин Дементий Евдокимов: 2 / 20 | крестьянин - сын Морозкина Евдокима Степанова [1]
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